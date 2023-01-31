İnegöl'ün kırsal Hocaköy yolu üzerinden İnegöl istikametine seyir halinde olan ehliyetsiz Yasir Ş. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kaza sonucu sürücü ile araçta bulunan Yusufcan E. , Semih Y. ve Tuğba E. yaralandı. 4 yaralı da olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralılardan sürücü Yasir, beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.