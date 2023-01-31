Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, İstanbul'da görüş mesafesini 0.5 milin altına düşürdü.

Kuzey ve güneyden İstanbul Boğazı'na girecek olan gemilerin kaptanları, Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından telsizle uyarıldı. Boğazın, saat 06.38 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Trafik, hava şartlarının normale dönmesinin ardından saat 11.30 itibarıyla kuzey-güney yönlü yeniden açıldı.

Hava muhalefeti sebebiyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.