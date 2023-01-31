Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 07:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı
[Fotograf: DHA]
İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun sis, denizde görüş mesafesini düşürdü. Durdurulan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, kuzey-güney yönünde yeniden başlatıldı. Hava muhalefeti yüzünden bazı Şehir Hatları seferleri de iptal edildi.
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, İstanbul'da görüş mesafesini 0.5 milin altına düşürdü.
Kuzey ve güneyden İstanbul Boğazı'na girecek olan gemilerin kaptanları, Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından telsizle uyarıldı. Boğazın, saat 06.38 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Trafik, hava şartlarının normale dönmesinin ardından saat 11.30 itibarıyla kuzey-güney yönlü yeniden açıldı.
Hava muhalefeti sebebiyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.
Etiketler: İstanbul İstanbul Boğazı
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