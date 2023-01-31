Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İş yerinde kumar oynayanlar yakalandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellemesine yönelik çalışma yürüttü.
Çayırova ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, O.K'ye ait iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi. 4 kişiye para cezası uygulanırken, kumardan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 130 liraya el konuldu.
İş yeri sahibi hakkında ise adli işlem yapıldı.
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