Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Akan Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekiplerin müdahalesi sürüyor.