Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 21:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'nde fabrika yangını
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Yangını söndürmek için fabrikaya çok sayıda ekip sevk edildi.
Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Akan Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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