Ürettikleri sahte içkileri yılbaşında piyasaya süreceklerdi
Yılbaşı öncesi sahte içki üreticilerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul, Aksaray ve Gaziantep'te 4 bin 857 şişe, Bursa'da da 1406 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da polis ekipleri, Bayrampaşa'da bir bakkalda sahte içki satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bakkal ve deposuna baskın yapıldı. Satışa hazır 3 bin 984 şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Aksaray'da sahte içki üreticilerine drone'lu takip
Aksaray'da da polis, sahte içki imal edenleri fiziki ve teknik takibe aldı.
Şüphelilerin adresleri drone kameralarla izlendi.
2 aylık çalışma sonunda 4 ev ve 2 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Evlerin, sahte içki üretim tesisine çevrildiği belirlendi.
Operasyonda 409 şişe sahte içki ile üretimde kullanılan malzeme ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te sahte içki operasyonu
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen operasyonda da 464 şişe sahte içki ile 180 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bursa'daki operasyonda 2 kişiye gözaltı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde de bir eve düzenlenen operasyonda, 1406 litre sahte içki ele geçirildi.
Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yol kontrolünde durdurulan araçtan sahte içki çıktı
Kocaeli'de ise polis şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta, 45 şişe sahte içki ele geçirildi.
Şişelere, yabancı markalı içkilerin sahte etiket ve bandrolleri yapıştırılmıştı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi.
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