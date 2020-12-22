Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 20:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti Bursa İl Başkanlığında görev değişimi
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, görevini Davut Gürkan'a devredeceğini duyurdu.
AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, yaptığı yazılı açıklamada, 3,5 yıldır İl Başkanlığını büyük bir aşkla sürdüğünü belirterek, görevi Davut Gürkan’a devredeceğini söyledi.
Salman açıklamasında, “Bu süreçte destekleri ve özverilerinden dolayı teşkilatımızdaki her bir kardeşimize, dava arkadaşımıza, büyüklerimize teşekkür ediyorum. Eksiklerimiz ve istemeden de olsa hatalarımız olmuştur. Dava arkadaşlarımız haklarını helal etsinler. Ben her bir kardeşime hakkımı helal ediyorum" ifadelerini kullandı.
Etiketler: AK Parti
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