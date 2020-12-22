Öğle saatlerinde aralarında husumet bulunan ve kavga eden 2 grup, daha sonra şikayetçi olmak için Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bulunan Şişli Polis Merkezi Amirliği'ne geldi.

Şikayetin ardından amirlikten çıkan grup, husumetli oldukları kişilerle karşılaştı. Bu sırada diğer gruptan bir kişinin yanında bulunan silahla, şikayette bulunanlara ateş etmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılırken polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı silahla yakaladı.

Saldırganla birlikte 6 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan iki grubun da motosikletli kurye oldukları, iş nedeniyle aralarında husumet başladığı öne sürüldü.

