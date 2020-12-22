Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde bu gece ve yarın gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Gece saatlerinde ve yarın Giresun ve Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Bu yerlerde yağışların 400 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalar ile su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, tipi şeklinde kar yağışı, yerel kar peletleri şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Kar Yağışı
Son Haberler
- 18:59
- 18:49
- 18:40
- 18:29
- 18:23
Sıradaki Haber
Rize'de lokantada eğlenceye 9 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz