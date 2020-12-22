Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de lokantada eğlenceye 9 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek eğlence düzenledikleri belirlenen 10 kişiye 9 bin lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dikkaya köyündeki bir işletmenin lokanta bölümünde eğlence yapıldığı ihbarını aldı.
Ekipler, COVID-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralları ihlal edilerek eğlence yapıldığını belirledi.
Eğlenceye katılan 10 kişiye 9 bin lira idari yaptırım cezası uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Maske Sosyal Mesafe
Son Haberler
- 18:06
- 18:02
- 18:01
- 17:44
- 17:47
Sıradaki Haber
Antalya'da FETÖ operasyonları: 16 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz