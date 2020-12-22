Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bozburun Mahallesi'ndeki yapı kayıt belgesi iptal edilen ve hukuki süreci tamamlanan bir yapıyı yıktı. İki yapının yıkımı ise sahipleri tarafından gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

[Fotoğraf: DHA]

Marmaris'in yanı sıra Datça, Fethiye ve Milas ilçelerinde kaçak yapıların yıkım işlemleri gerçekleştirildi.