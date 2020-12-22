Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde tedbirlere uymayan 21 kişiye 59 bin 400 lira ceza
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayan 21 kişiye toplam 59 bin 400 lira ceza uygulandı.
Lüleburgaz, Demirköy, Pınarhisar, Kofçaz ve Vize ilçelerine bağlı köy ve beldelerde denetim gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslarla uyarıda bulunuyor.
Ekipler, denetimler sırasında maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yasak olduğu halde kahvehanede oturan 65 yaş üzeri vatandaşları tespit etti.
Kurallara uymayan 21 kişiye toplam 59 bin 400 lira para cezası kesildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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