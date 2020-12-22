İdealtepe Akgüvercin Sokağı'ndaki özel hastanenin bilgi işlem odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Odadaki kanepenin alev alması sonucu yoğun duman oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Bu arada dumandan etkilenen bazı hastane çalışanlarına da dışarıda oksijen verildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Maltepe Kaymakamlığından açıklama

Maltepe Kaymakamlığı, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını açıkladı.

8 yoğun bakım hastasının dumandan etkilenmemeleri için çevre hastanelere sevk edildiği aktarıldı.