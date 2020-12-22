Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 16:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Elazığ'da 90 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: DHA]
Elazığ'da dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, yol açma çalışmaları sürüyor.
Elazığ'da dün gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde karla birlikte sis de etkili olunca, sürücüler zor anlar yaşadı.
Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 2, Baskil ilçesinde 11, Maden'de 4, Karakoçan'da 35, Sivrice'de 38 olmak üzere 90 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler çalışıyor.
Etiketler: Kar Yağışı Yağış
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