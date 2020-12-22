Havale yaparken açıklama kısmını boş bırakan birçok kişi var. Ancak bu durum verilen borçların geri alınmasını imkansız hale getirebiliyor.

Bir vatandaş, babasına emekli olması için 16 bin avro borç verdi. Ve havale işlemi yaparken bunu açıklama kısmında yazmadı. Borcunu geri alamadı.

Olay mahkemeye gitti. Yargıtay son kararı verdi. "Banka havalesinde paranın gönderiliş nedenine ilişkin herhangi bir şerh bulunmamaktadır" denildi.

"Muhakkak açık bir şekilde yazılmalıdır"

Avukat Aslı Arslantaş, Yargıtay'ın bu kararının ardında açıklama yaptı.

Arslantaş, "Yargıtay yapılan havalenin açıklamasız şekilde yapıldığı takdirde bu havalenin vadesi gelmiş bir borç için kabul etmektedir. Muhakkak açıklama kısmına havalenin ne için yapıldığı açık bir şekilde yapılmalıdır" dedi.