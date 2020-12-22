İstanbul'da polis ekipleri, Bayrampaşa'da bir bakkalda sahte içki satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bakkal ve deposuna baskın yapıldı. Satışa hazır 3 bin 984 şişe sahte içki ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Aksaray'da da polis, sahte içki imal edenleri fiziki ve teknik takibe aldı. Şüphelilerin adresleri drone kameralarla izlendi.

[Fotoğraf: AA]

2 aylık çalışma sonunda 4 ev ve 2 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Evlerin, sahte içki üretim tesisine çevrildiği belirlendi. Operasyonda 409 şişe sahte içki ile üretimde kullanılan malzeme ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Durdurulan araçtan sahte içki çıktı

Kocaeli'de ise polis şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta, 45 şişe sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda el konan sahte içkilerin üzerine yabancı markalı içkilerin etiketleri yapıştırılmıştı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli, adli makamlara sevk edildi.