Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 15:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Buzlanan yolda kontrolden çıkan araç 10 metreden düştü
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ta hafif ticari araç, buzlanan yolda kontrolden çıktı. 10 metre yüksekliğindeki duvardan mesire alanına düşen aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta meydana geldi.
Karasar köyü yönünden il merkezine doğru hareket eden araç sürücüsü, yolun buzlanan bölümünde kontrolü kaybetti. Araç, 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarını aşarak mesire alanında düştü.
[Fotoğraf: DHA]
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
Kazada yaralanan sürücü, Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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