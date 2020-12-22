Kumar oynatan mekan sahibi: Koronavirüs diye bir şey yok
İstanbul'da, 11 gün arayla kıraathaneye çevrilen dükkana yapılan ikinci baskında 15 kişiye 13 bin 500 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi ağabeyinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Koronavirüs diye bir şey yok" dedi.
Esenyurt Bahçeyolu Caddesinde bulunan bir iş hanındaki dükkan önünde kalabalığı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine söyledi.
Polis, dükkana baskın düzenledi. Kıraathane olarak kullanılan ve koronavirüs ile mücadele kapsamında kapalı olması gereken dükkanın faaliyette olduğunu gören ekipler, 15 kişiye 13 bin 500 lira ceza kesti.
İşletme sahibine de pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 3 bin 100 lira ceza kesildi.
Ağabeyini koronavirüs nedeniyle kaybetti
Baskın düzenlenen iş yerinin sahibi iki ay önce ağabeyinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. "Koronavirüs diye bir şey yok. Ben maske de takmıyorum. Burada da kimsenin koronavirüslü olduğunu düşünmüyorum" dedi.
11 gün arayla kumar baskını
11 Aralık tarihinde aynı mekana polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 9 kişiye 28 bin lira ceza kesilmişti. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden bazı kişiler, pencereden atlayıp kaçmıştı.