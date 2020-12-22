Yurdun bazı bölgelerinde hava sıcaklığı azaldı. Parçalı bulutlu hava yerini soğuk ve kar yağışına bıraktı.

Çok sayıda ilde gece kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar günlük hayatlarında ve trafikte zor anlar yaşadı.

Kar yağışının Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 boyunca etkili olması bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Erzurum, Kars, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu. Erzurum'da gece saatlerinde yağmaya başlayan kar etkisini sürdürdü.

Yağışla beyaza bürünen kentte vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı süpürdü. Vatandaşlar, karla kaplanan otomobillerini de temizledi.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.

Beyaz gelinliğini giyen kentin tarihi yapılarının ihtişamı arttı.

[Fotoğraf: AA]

Tunceli

Tunceli'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışıyla kent merkezindeki yüksek kesimler ile Ovacık, Pülümür, Hozat, Nazımiye ve Mazgirt ilçeleri beyaza büründü.

Ekipler, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Ağrı

Ağrı'da da kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan yağış sonrası beyaza bürünen kentte vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Karayolları 123. Şube Şefliği ve belediye ekipleri iş makineleriyle karla mücadele çalışması başlattı.

Vatandaşlar iş yerlerinin önünü, belediye ekipleri de caddelerdeki kar birikintisini temizledi.

[Fotoğraf: AA]

Kars

Kars'ta ise gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Kar yağışının ardından belediye ekipleri kaldırım ve yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Beyaz örtüyle kaplanan kent manzaraları görenleri hayran bıraktı.

Sakarya

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen Yaylası'nda gece başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Vatandaşlar, ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıktaki 1725 metre rakımlı yaylada etkili olan kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi. Kar yağışı Akyazı ilçesine bağlı Keremali Yaylası'nda da etkili oldu.

[Fotoğraf: AA]

Bolu

Bolu'nun Yeniçağ ve Gerede ilçelerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Bölgede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, gecenin ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığının da düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.

Yeniçağa ve Gerede ilçelerinde sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimler ince beyaz örtüyle kaplandı.

Kocaeli

Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe, kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla eşsiz güzellikler sunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 5 santimetre ölçüldü.

[Fotoğraf: AA]

Karabük

Karabük'te gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaylaların yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar yağışı, 1030 metre rakımlı Ahmet Usta Geçidi'nde de etkisini gösterdi.

[Fotoğraf: AA]

Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü

Keltepe Kayak Merkezi de kar yağışının ardından beyaza örtüyle kaplandı.

Bölgede gece saatlerinde başlayan kar yağışı, 2 bin rakımlı kayak merkezinin bulunduğu alanda etkili oldu.

Yağış nedeniyle zirvesi beyaza bürünene kayak merkezinde kar kalınlığı 4 santimetreyi buldu.

Van, Bitlis ve Muş

Van'da sabah saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlandı.

Bitlis ve Muş'ta da kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Belediye ekipleri, kaldırımlardaki karları temizledi. Muş-Bitlis kara yolunda kar ve sis ulaşımda aksamalara neden oldu.

Karayolları 116. Şube Şefliği ve Malazgirt Belediyesi ekipleri, yağışın ardından kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Vatandaşlar da iş yeri ve evlerin önünde biriken kar yığınlarını temizledi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde de kar ve soğuk hava aralıklarla etkili oldu.

[Fotoğraf: AA]

Erzurum

Erzurum'da gece başlayan ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar, otomobil, ev ve iş yerlerinin önündeki karı temizlerken, belediye ekipleri de mahalle, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürüttü.