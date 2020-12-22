Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekiplerince, yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Konuralp bölgesinde 2 şüpheliye ait olduğu belirlenen adreslerde arama yapıldı. Aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ile 70 fişek ele geçirildi.

2 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "silah ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.