Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de silah ticareti operasyonu: 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Aramalarda, av tüfeği, ruhsatsız silah ve fişek eve geçirildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekiplerince, yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Konuralp bölgesinde 2 şüpheliye ait olduğu belirlenen adreslerde arama yapıldı. Aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ile 70 fişek ele geçirildi.
2 kişi tutuklandı
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "silah ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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