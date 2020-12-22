Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de bağ evinde 124 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Torbalı ilçesinde, bağ evinde gizlenen 124 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör olduğu iddiasıyla Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakızlar Mahallesi'ndeki bir bağ evinde düzensiz göçmenlerin saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreste aralarında çocukların da bulunduğu 51'i Suriye, 57'si Irak, 12'si İran ve 4'ü de Afgan uyruklu 124 göçmen yakalandı.
Organizatör olduğu tespit edilen Irak uyruklu Y.E.A, B.E.A. ve A.E.A. gözaltına alındı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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