Bursa'nın Alpagut Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaşayan hayvanları beslemeye gidenler, 20’den fazla köpek ölüsüyle karşılaştı. Hayvanseverler, durumu jandarmaya bildirdi. Köpeklerin zehirlendikten sonra toplu olarak bölgeye atıldığı öne sürüldü.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlatmasının ardından Doğa Koruma Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü ve Mustafakemalpaşa Belediyesi yetkilileri de bölgede incelemelerde bulundu.

Ölüm nedenleri araştırılıyor

Yetkiler, ölüm nedenlerini belirlemek için köpeklerden aldıkları örnekleri laboratuvara gönderdi. Jandarma ekipleri ise köpeklerin kim ya da kimler tarafından bölgeye atıldığını belirlemek üzere soruşturmayı genişletti.

