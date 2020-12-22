Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 12:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahte para ve kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobile düzenlenen operasyonda sahte dolar ve içki ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki ve dolar bulunduğu ihbarı üzerine iki otomobile operasyon düzenledi.
Araçlarda arama yapan polis, 10 şişe gümrük kaçağı içki ile 10 adet sahte 100 dolar buldu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Sahte İçki Kaçak İçki
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