Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 12:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evde kına gecesi düzenleyen 21 kişiye ceza kesildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Karaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara uymayarak kına gecesi düzenleyen 21 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çoğlu köyünde bir evde kına gecesi düzenlendiği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine adrese giden ekipler, kına gecesini durdurdu.
Jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle evde bulunan 21 kişiye ceza yazdı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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