Sivas'ta son yıllarda yaşanan kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle göllerde ve akarsularda su seviyelerinin düşmesine neden oldu.

Hafik ilçesinde Pusat, Maden ve Alanyurt köylerinin arazileri, 2009 yılında inşası tamamlanan ve su toplamaya başlayan Pusat İçme Suyu ve Sulama Barajı'nın tamamlanması ile sular altında kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

Kısa sürede tamamen suyla dolan arazideki Maden, Pusat ve Alanyurt köyleri ise taşındı. Her yıl sulama kanallarının açılmasıyla boşalan baraj gölü yağış sonrası yeniden dolarken, bu yıl yağış azlığı nedeniyle baraj gölündeki sular yaklaşık 60 metre çekildi.

Suyun çekilmesiyle özellikle Maden köyüne ait eski mezarlık tamamen gün yüzüne çıktı. Su nedeni ile hasar gören mezarlardaki insan kemiklerinin de ortaya çıktığı görüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Ayrıca sular altında kalan Pusat köyünün baharda sadece külahı görünen cami minaresi ve bazı evler gün yüzüne çıktı. Merkezde içme suyu olarak kullanılan 4 Eylül Barajı'nda da su seviyesi, gözle görülür derecede düştü.

[Fotoğraf: DHA]

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Karşıyaka Mahallesi yakınlarında bulunan ve dört mevsim de ayrı güzelliğe sahip Serpincik Göleti'nde bu yıl beklenen yağışların olmaması ve kuraklık nedeniyle su, kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi.