Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 11:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Oğlunu öldüren soyguncuları sopayla kovaladı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da bir kuyumcu, iş yerine giren kar maskeli soyguncuların silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Kuyumcunun annesi olduğu öğrenilen kadının, hırsızlarla mücadele ettiği görüldü.
Olay, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde yaşandı. Sabah saatlerinde 2 kişi bir kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı.
Hırsızlar, karşı koymaya çalışan iş yeri sahibini silahla yaralayıp kayıplara karıştı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Ağır yaralanan kuyumcu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde kuyumcunun annesi olduğu öğrenilen kadının, hırsızlarla mücadele ettiği görüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Cesur kadın, oğluna saldıranlara önce sopayla vurdu, ardından hırsızın elindeki pompalı tüfeği alıp, saldırganları kovaladı. Polis, kaçan 2 şüpheliyi arıyor.
Etiketler: Diyarbakır
Son Haberler
- 12:56
- 12:56
- 12:49
- 12:43
- 12:42
Sıradaki Haber
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak sürücüleri zorladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz