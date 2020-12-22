Olay, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde yaşandı. Sabah saatlerinde 2 kişi bir kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı.

Hırsızlar, karşı koymaya çalışan iş yeri sahibini silahla yaralayıp kayıplara karıştı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Ağır yaralanan kuyumcu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde kuyumcunun annesi olduğu öğrenilen kadının, hırsızlarla mücadele ettiği görüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Cesur kadın, oğluna saldıranlara önce sopayla vurdu, ardından hırsızın elindeki pompalı tüfeği alıp, saldırganları kovaladı. Polis, kaçan 2 şüpheliyi arıyor.