Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 09:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyelerine operasyon düzenlendi. 9 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ şüphelilerinin kullandığı adresleri tespit etti.
9 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen terör örgütüne ilişkin dijital materyallere de el konuldu.
Etiketler: DEAŞ Terörle Mücadele
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