Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Aydın'da Kuşadası Güzelçamlı açıklarında, can salı içerisinde yabancı uyruklular olduğunun öğrenilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı belirlenen 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Göçmenler, işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik Yunanistan
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