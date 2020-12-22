Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilin farlarının kapalı halde dolaştığını görünce durumdan şüphelenip sürücüye durması yönünde ikazda bulundu.

"Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Şüpheli, Zümrütevler Mahallesi'nde park halindeki araçlara zarar verdikten sonra otomobiliyle bir evin duvarına çarpınca yakalandı.

[Fotoğraf: AA]

Şüpheli, çocuğunun doğum gününü olduğunu ve pasta almak için dışarı çıktığını söyleyeyerek ceza yemekten kurtulmaya çalıştı.

Polis ekiplerine zorluk çıkaran şahsı, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.