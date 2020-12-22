Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisten kaçan sürücü otomobiliyle evin duvarına çarptı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da polis ekiplerinin 'dur' ihtiyarına uymayıp kaçan kişi, otomobiliyle evin duvarına çarpınca yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilin farlarının kapalı halde dolaştığını görünce durumdan şüphelenip sürücüye durması yönünde ikazda bulundu.
"Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.
Şüpheli, Zümrütevler Mahallesi'nde park halindeki araçlara zarar verdikten sonra otomobiliyle bir evin duvarına çarpınca yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Şüpheli, çocuğunun doğum gününü olduğunu ve pasta almak için dışarı çıktığını söyleyeyerek ceza yemekten kurtulmaya çalıştı.
Polis ekiplerine zorluk çıkaran şahsı, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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