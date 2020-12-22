Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 09:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ortağının aracına yerleştirmek istediği bomba erken patladı
Denizli'de bir şahıs, kendisini dolandırdığını düşündüğü ortağının aracına el yapımı patlayıcı düzeneği yerleştirmek isterken oluşan erken patlamada ağır yaralandı.
Denizli'nin Serinhisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde, ortağı Ali Koyun'dan yüklü miktarda alacağını alamayan Halil Yurtseven, duruma öfkelenerek kendi imkanları ile bomba düzeneği hazırladı.
Sabaha karşı Koyun'a ait iş yerine gelen Yurtseven, park halindeki kamyonete bombayı kurmak istedi. Bu sırada bomba patladı. Patlamanın etkisiyle savrulan Yurtseven, ağır yaralandı.
Alevler arasında kamyoneti görenler ise itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Yurtseven'i hastaneye götürdü. Şarapnel parçalarının isabet ettiği Yurtseven´in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
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