Fatih K. yönetimindeki ambulans, Mehmet Oğuz Göğüş Caddesi'nde, Bülent Ö'nün kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

Ambulans, çarpışmanın şiddetiyle devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ambulansta sıkışan bir sağlık çalışanını çıkardı.

Yaralanan araç sürücüleri ve ambulanstaki 2 sağlık görevlisi, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama ile 25 Aralık Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.