Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 02:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Fatih K. yönetimindeki ambulans, Mehmet Oğuz Göğüş Caddesi'nde, Bülent Ö'nün kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Ambulans, çarpışmanın şiddetiyle devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri ambulansta sıkışan bir sağlık çalışanını çıkardı.
Yaralanan araç sürücüleri ve ambulanstaki 2 sağlık görevlisi, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama ile 25 Aralık Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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