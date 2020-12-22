Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 01:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de otoyolda seyir halindeyken yanan tır, kullanılamaz hale geldi. Tırda çıkan yangın nedeniyle Niğde-Pozantı-Adana Otoyolu'nda bir süre trafik aksadı.
M.Ü. idaresindeki tırın kupa kısmı, Niğde-Pozantı-Adana Otoyolu 2 Nolu Kırkgeçit Tüneli'nde seyir halindeyken alev aldı. Kupadan alevler yükseldiğini fark eden sürücü, tünelden çıkarttığı aracını emniyet şeridine park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Niğde'nin Ulukışla ile Adana'nın Pozantı ilçesinden sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından yeninden açıldı.
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