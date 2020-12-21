Çorlu'da Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ve sahte içki ticaretine yönelik operasyonda, iki iş yerini aradı.

Aramalarda 231 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Operasyonla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda iki kişiye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda da kent merkezindeki üç evde arama yapıldı.

Aramalarda, 21 sentetik ecza hapı, bir tabanca ve tabancaya ait şarjör, üç tabanca fişeği ele geçirdi. Ekipler iki kişiyi gözaltına aldı.