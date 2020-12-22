Gümüşpala Mahallesi E-5 Londra Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinin alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bankanın camının kırıldığını tespit eden ekipler bankanın güvenlik görevlisiyle birlikte kamera görüntülerini inceledi.

Bir şüphelinin yaklaşık bir saat uğraşarak taşla camı kırdığı, içeri girdiği ve soygun teşebbüsünde bulunduğu, alarmın çalması üzerine de kaçtığı belirlendi.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.