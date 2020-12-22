Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 06:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avcılar'da banka soygunu girişimi
[Fotoğraf: AA]
Avcılar'da bir banka şubesinin camını taşla kırarak içeri giren ve soygun teşebbüsünde bulunan şüpheli alarmın çalması üzerine kaçtı.
Gümüşpala Mahallesi E-5 Londra Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinin alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Bankanın camının kırıldığını tespit eden ekipler bankanın güvenlik görevlisiyle birlikte kamera görüntülerini inceledi.
Bir şüphelinin yaklaşık bir saat uğraşarak taşla camı kırdığı, içeri girdiği ve soygun teşebbüsünde bulunduğu, alarmın çalması üzerine de kaçtığı belirlendi.
Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul
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