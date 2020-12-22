Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 ilde kar yağışı etkili olacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kar yağışının etkili olması beklenen Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar düşecek. Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illeri için kar uyarısı yapıldı.
Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak, akşam saatlerinde Muş ve Bitlis'in güney kesimlerinde yağışlar etkisini artıracak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Van Gölü'nde rüzgar kuzeyli yönlerden 10-30 kilometre kuvvetinde esecek, hava çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, görüş açık olacak.
Sıcaklık düşecek
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Muş’ta 5, Hakkari'de 3, Bitlis'te 2 derece olması bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ile pus ve sis beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Kar Yağışı Meteoroloji Hava Durumu
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