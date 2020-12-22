Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 12:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Erzurum'da kar yağışı kazaya neden oldu
[Fotoğraf: DHA]
Erzurum'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün gece başlayan karyağışı etkisini sürdüyor. Erzurum'da iş makineleriyle yollar temizlenirken, buzlanma tehlikesine karşı tuzlama yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi temizlik işçileri ise kaldırımlarda biriken karları temizledi.
[Fotoğraf: DHA]
Erzurum Şehir Hastanesi yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen otomobil takla attı. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Polis ekipleri, kar yağışı nedeniyle kazanın olduğu yolda trafik akışını kontrollü olarak sağladı.
Etiketler: Kar Yağışı Trafik Kazası
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