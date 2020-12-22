Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kamuoyunda Sezginler Aşireti olarak bilinen suç örgütüne yönelik harekete geçti.

Zanlıların, bazı kafe sahiplerini silahla tehdit ettikleri, işletme sahiplerinden "haraç" adı altında para istedikleri, "gayrimenkul" işi adı altında kişilere zorla senet imzalattıkları, para ve gayrimenkul istedikleri belirlendi.

Çok sayıda suç tespit edildi

Suç örgütü üyelerinin ayrıca istediklerini yapmayan bir kişiyi işlettikleri emlak ofisine çağırıp zorla senet imzalattıkları, başka bir mağduru ise senet tahsilatı yapmak amacıyla izleyerek darbettikleri, nitelikli yağma, kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi birçok suçu işledikleri saptandı.

24 adrese eş zamanlı operasyon

20 zanlıya ait 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Göksel S'nin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, ruhsatsız 3 tabanca, 3 şarjör, çok sayıda fişek ve başka kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Ayrıca 21 bin 550 lira ve 20 bin ABD dolarına el konuldu.