Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 166 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında son 3 günde 166 ev karantinaya alındı.
Kent merkezinde bazı kişilerin test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, son 3 günde farklı mahallelerdeki 166 evde karantina tedbirleri uygulanması başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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