Gaziantep'te denetimler kapsamında 220 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle, 1 kişiye ise karantinaya aykırı davranmaktan ceza kesildi.

Ekipler ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal eden 374 kişiye de idari para cezası kesti.

Malatya'da 42 kişiye ceza uygulandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 12 kişiye 10 bin 800 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 30 kişiye ise 27 bin lira ceza kesildi.

Ekipler, 676 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 6 araca işlem yaptı.