Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep ve Malatya'da tedbirlere uymayan 637 kişiye ceza
[Fotoğraf: Arşiv]
Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uymayan 637 kişiye ceza kesildi.
Gaziantep'te denetimler kapsamında 220 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle, 1 kişiye ise karantinaya aykırı davranmaktan ceza kesildi.
Ekipler ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal eden 374 kişiye de idari para cezası kesti.
Malatya'da 42 kişiye ceza uygulandı
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 12 kişiye 10 bin 800 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 30 kişiye ise 27 bin lira ceza kesildi.
Ekipler, 676 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 6 araca işlem yaptı.
Etiketler: Koronavirüs
Son Haberler
- 16:00
- 15:58
- 15:56
- 15:56
- 15:56
Sıradaki Haber
Yurdun birçok şehri beyaza büründü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz