İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir iş merkezinin ikinci katında kıraathane faaliyeti yürütüldüğü ve içeride okey oynandığı ihbarını alan polis ekipleri baskın düzenledi.

Polis ekiplerinin geldiğini fark eden bazı kişiler, pencereden atlayıp kaçtı

9 kişiye 28 bin lira ceza

İçeride kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi. Belediye ekiplerine haber veren polisler, ruhsatı bulunmayan ve kıraathane faaliyeti yürüten iş yerini mühürledi.

[Fotoğraf: İHA]

Polislerin geldiğini fark eden vatandaşlar, kapıyı kilitleyip açmadılar. Polis ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdiklerinde ise bazı vatandaşlar pencereden atlayıp kaçtı.

O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.