Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 14:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Polis kumar baskını yaptı, pencereden atlayıp kaçtılar
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayarak kumar oynayan bir mekana baskın düzenlendi. 9 kişiye 28 bin lira ceza kesilen operasyonda ceza korkusuyla pencereden atlayarak kaçanlar oldu. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir iş merkezinin ikinci katında kıraathane faaliyeti yürütüldüğü ve içeride okey oynandığı ihbarını alan polis ekipleri baskın düzenledi.
Polis ekiplerinin geldiğini fark eden bazı kişiler, pencereden atlayıp kaçtı
9 kişiye 28 bin lira ceza
İçeride kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi. Belediye ekiplerine haber veren polisler, ruhsatı bulunmayan ve kıraathane faaliyeti yürüten iş yerini mühürledi.
[Fotoğraf: İHA]
Polislerin geldiğini fark eden vatandaşlar, kapıyı kilitleyip açmadılar. Polis ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdiklerinde ise bazı vatandaşlar pencereden atlayıp kaçtı.
O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Etiketler: Koronavirüs
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