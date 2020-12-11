Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, son bir yılda yapılan geniş çaplı operasyonlarla kentte uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına adeta göz açtırılmadı.

Başta Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube olmak üzere, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bazen nokta operasyonu bazen de 3 gün süren uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Drone ve dedektör köpekler kullanıldı

Mahalle ve caddeleri ablukaya alan ve kapama noktaları oluşturan ekiplere destek olarak helikopter, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğine ait droneler ve dedektör köpekler de kullanıldı.

[Fotoğraf: AA]

22 Kasım 2019 ila 5 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan 1 yıllık dönemdeki operasyonlarda 11 bin 18 kişi "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma", 2 bin 650 kişi ise "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bin 194 zanlı tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 1762 zanlıdan 1194'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 568 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlılar da bazıları emniyette bazıları ise savcılık işlemlerin ardından serbest bırakıldı.