Türkiye'nin dört bir yanına millet bahçeleri kazandırılmaya devam ediyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi kutlamalarının gerçekleştirildiği Çerho bölgesi millet bahçesine dönüştürülecek.

Ahlat'a yapılacak millet bahçesi, 400 bin metrekarelik alana inşa edilecek. Bünyesinde birçok etkinlik alanı olacak millet bahçesi vatandaşların kullanımına sunulacak.

135 bin metrekarelik uygulama alanında han çadırı ile birlikte 50 çadırlık bir otağ kurulacak.

Yeşil alanlarla ön plana çıkacak

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Etnosporu uygulayacağımız alanımız var. Hipodromumuz var, bütün atlı oyunları okçulukla birlikte sergileyeceğimiz bir alanımız var" dedi.

Millet bahçesinde, kıraathane, cami, namazgah ve yürüyüş parkurları da yer alacak. Tarihî şuurun yansıtılması hedeflenen millet bahçesi yeşil alanıyla da ön plana çıkacak.

Haziran 2021'de tamamlanması hedefleniyor

Millet bahçesi, barındıracağı 80 bin metrekarelik botanik alanla bölgenin nefes almasını sağlayacak. Yapımı devam eden millet bahçesinin Haziran 2021'de tamamlanması ve ağustos ayında zafer kutlamalarına ev sahipliği yapması hedefleniyor.