Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okunacak.
Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapılacağı hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek.
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı
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