Altınordu'ya bağlı Akkese Mahallesi'nde yaşayan Osman ve Kılabdan Gönül çiftinin ineği, bir süre önce fındık bahçesinde erken doğum yaptı. Çift 1,5 ay erken doğan buzağıyı yaşatabilmek için veteriner hekimin tavsiyesi üzerine evlerine getirdi.

Buzağıyı biberonla besleyen çift, ilaçlarını da düzenli veriyor.

Sallayarak uyutuyorlar

İki çocuk annesi Kılabdan Gönül, buzağının evi kirletmemesi için hasta bezi bağlıyor. Aile, "Mülayim" adını verdikleri buzağıya uyuyabileceği alan da oluşturdu. Büyük plastik leğenin içine örtü seren çift, zaman zaman buzağıyı sallayarak uyutuyorlar.

Yaklaşık 1,5 ay erken doğan buzağıya bebek gibi bakan Kılabdan Gönül, sağlıklı şekilde büyümesini sağlıyor.

İki oğlu olan Gönül, Mülayim'i de çocuk yerine koyarak adeta üçüncü oğullarıymış gibi sevdiklerini anlattı.

Gününün büyük kısmını buzağı ile ilgilenerek geçirdiğini aktaran Gönül, bir süre daha Mülayim'in kendileriyle yaşamaya devam edeceğini, ardından ahıra annesinin yanına bırakacaklarını söyledi. Gönül, buzağıyı evde gören komşularının çok şaşırdıklarını bazılarının nazarlık hediye ettiğini anlattı.

Osman Gönül de buzağıya çok iyi baktıklarını söyledi.