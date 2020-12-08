Mardin'de "Şeyhmus Amca" olarak bilinen 66 yaşındaki Şeyhmus Erginoğlu, karşılık beklemeden kendi imkanlarıyla satın aldığı fidanları 25 yıldır dikiyor.

Savurkapı mevkisine 10 bin, değişik alanlara da 4 bin olmak üzere bugüne kadar 14 bini aşkın fidan diken Erginoğlu'nun doğa aşkı takdir topluyor.

Erginoğu, uzun süre yaptığı kamyon şoförlüğü sonrası kendini doğaya adamaya karar vermiş:

"Yaklaşık 25 yıldır kesintisiz fidan dikiyorum. Kaynak sularıyla Mardin'de 50 çeşme yaptım. Savurkapı'ya sadece 10 bin fidan diktim. Daha da devam ediyorum. Her gün gelip fidanları suluyorum. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığım fidanları da dikiyorum. Ayrıca yaklaşık aldığım meyve fidanlarını diktim. Buraya 17 bin lira harcadım."

Çöplüktü, orman oldu

Daha önceden çöplük olan Savurkapı'daki alan, şimdilerde ormana dönmüş durumda. Erginoğlu'nun diktiği fidanların altında artık aileler piknik yapıyor.

"Buraya hizmet ettim. Fidanlar büyüdü artık aileler gelip ağaçların gölgesinde oturuyor, piknik yapıyor. Yetiştirdiğim sebzeleri yiyorlar. Gelenlere 'ağaçları kırmayın, ne yaparsanız yapın.' diyorum. Çalışmalarımı hala sürdürüyorum. Buraya gelen valiler sağ olsun beni takdir ediyorlar. Vali Mahmut Demirtaş Mardin'e göreve başladığı gün beni çağırdı. 'Tüm ihtiyacını karşılayacağım, fidan dikmeye devam et.' dedi. Bazen onu ziyarete gidiyorum."

"Herkesin ağaç dikmesini istiyorum"

Erginoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla kendisini örnek göstermesinden memnun:

"Bakanımıza çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Herkesin ağaç dikmesini istiyorum. Ağaç dikmek çok sevaptır, peygamber efendimiz; 'Kıyamet kopsa da elinizde bir ağaç varsa dikin' demiş."