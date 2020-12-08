Bartın'ın Hoca köyünde 86 yaşındaki eşi Kamil Işık ile yaşayan Yaşar Işık'ta, yaklaşık 20 gün önce eklem ağrısı, terleme, iştahsızlık ve nefes darlığı şikayetleri baş gösterdi.

Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Işık'ın COVID-19 testi pozitif çıktı. Ciddi bir rahatsızlığının olmaması üzerine tedavisine evde devam edildi. Işık, 15 günlük tedavi sonucu hastalığı yenmeyi başardı.

"Biz köyde yaşıyoruz, 'Nereden bulaşacak?' derdim"

Yaşar Işık, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlatarak, "Hastalığı, virüse yakalananları sürekli televizyonlarda görüyoruz. Benim de başıma geleceği aklıma gelmezdi. Nereden kaptığımı bilmiyorum" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Test öncesinde hastalığa yakalandığını hissettiğini ve yanına kimseyi yaklaştırmadığını anlatan Işık, şunları söyledi

"İlk birkaç gün kemiklerim çok ağrıdı. Yediğim, içtiğim hiçbir şeyin tadınız alamaz oldum. Geçmişte ufak tefek ağrılarım olurdu ama böyle ağrı bilmiyorum, ağrı artık kemiklerimi sardı. Allah'ıma çok şükür atlattık. Biz köyde yaşıyoruz, 'Nereden bulaşacak?' derdim, demek olabiliyor. Hastalığa yakalandığımı duyunca çok korkmadım, 'Ölüm varsa vardır Allah'tan' dedim ama tek düşündüğüm şey eşim oldu. Hasta, yatalak, en fazla onu düşündüm. 67 yıllık evliyiz. Bana bir şey olursa ona kim bakar? Onun dilinden ben anlarım. Altını temizliyoruz, üzerini örtüyoruz. Geceleri sürekli bana 'Hacı neredesin, yanımda otursana' der. Şükür Allah'ımıza. Kimse bir yere gitmesin. Bu hastalığın şakası yok. Herkes çarşıya, pazara, misafirliğe gidiyor. Gitmesinler."

[Fotoğraf: AA]