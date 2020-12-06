Emekli hemşire Ayşe Akçin, geçen yaz ülke genelinde çıkan yangınlara üzülerek evinin balkonunda fidan yetiştirmeye başladı.

Parklardan topladığı ağaç tohumları ile meyve çekirdeklerinden oluşan 100 fidanı dikime hazır hale getiren Akçin, Eskişehir Orman Müdürlüğü yetkililerini arayarak fidanları teslim etti.

Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerince Akçin'in evinen alınan; meşe, sedir, kiraz, kestane, ceviz, ahlat, zeytin türlerindeki fidanlar toprakla buluşturuldu.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Akçin'e teşekkürlerini ileterek, "Kendisini orman gönüllüsü ilan ediyoruz. Bundan sonra yapacağımız fidan dikim etkinliklerimize de mutlaka davet edeceğiz." dedi.