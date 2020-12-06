Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 11:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Denetimden kaçmak için otomobilin bagajına saklandı
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçmaya çalışan bir kişi, otomobil bagajına saklandı.
İstanbul Arnavutköy'de, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde, bir otomobilden iki kişi indi.
Araçtan inen iki kişiden biri otomobilin bagajına girerken, kısıtlamadan muaf olduğu düşünülen kişi tekrar araca bindi.
Denetim noktasını aşmak için bu yola başvurduğu tahmin edilen iki kişi, yola devam ederek bölgeden uzaklaştı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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