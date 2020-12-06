Gözaltına alınan K.A'ya, sokağa çıkma yasağını ihlali nedeniyle 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Teomanpaşa Caddesi’nde meydana geldi. K.A., aylar önce ayrıldığı kız arkadaşı H.C'nin oturduğu yeri bularak, evine gitti. K.A.'nın eve girmeye çalışması üzerine H.C, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kapıyı kıran K.A, H.C'nin evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince sinirlendi.

H.C'nin çığlık atması üzerine binadan çıkan K.A, hıncını sokaktaki otomobillerden çıkardı. Park halinde olan 2 otomobile zarar veren K.A, bir otomobilin camını koluyla kırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, K.A'yı sakinleştirdiği esnada K.A diğer otomobilin de camını kafa atıp, parçaladı.

Kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 lira ceza kesildi

Ekipler, K.A'yı güçlükle sakinleştirerek ekip aracına bindirdi.

H.C, K.A.'dan şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen K.A.'ya, sokağa çıkma yasağını ihlalden de 3 bin 150 lira para cezası verildi.