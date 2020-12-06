Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 49 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 49 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 49 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 266 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız 9 tabanca, 8 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5’i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
43 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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