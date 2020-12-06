Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Küçükçekmece'de TOMA devrildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Küçükçekmece'de arka lastiği patlayan TOMA devrildi. Aracın içindeki 2 polis, kazayı yara almadan atlattı.
D 100 kara yoluna bağlantı yolu Sefaköy mevkisinde seyir halinde olan TOMA'nın devrildiği ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TOMA'nın içinde bulunan 2 polis memuru kazayı yara almadan atlattı.
Ekiplerin, arka lastiği patladığı belirtilen ve devrilen TOMA'yı kaldırma çalışması sürüyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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