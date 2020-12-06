D 100 kara yoluna bağlantı yolu Sefaköy mevkisinde seyir halinde olan TOMA'nın devrildiği ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TOMA'nın içinde bulunan 2 polis memuru kazayı yara almadan atlattı.

Ekiplerin, arka lastiği patladığı belirtilen ve devrilen TOMA'yı kaldırma çalışması sürüyor.